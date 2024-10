Atletico Madrid, ufficiale il cambio nome del Wanda Metropolitano: ecco il nuovo sponsor (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’annuncio ufficiale dell’Atletico Madrid sul cambio di nome dello stadio Wanda Metropilitano dopo l’accordo con uno sponsor Riyadh Air, compagnia aerea dell’Arabia Saudita, ha annunciato l’accordo con l’Atletico Madrid per il nome dello stadio che si chiamerà Riyadh Air Metropilitano. COMUNICATO – « È un onore diventare il partner che darà il nome al Riyadh Air Metropolitano e Calcionews24.com - Atletico Madrid, ufficiale il cambio nome del Wanda Metropolitano: ecco il nuovo sponsor Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’annunciodell’suldidello stadioMetropilitano dopo l’accordo con unoRiyadh Air, compagnia aerea dell’Arabia Saudita, ha annunciato l’accordo con l’per ildello stadio che si chiamerà Riyadh Air Metropilitano. COMUNICATO – « È un onore diventare il partner che darà ilal Riyadh Air

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atletico Madrid - il Metropolitano cambia nome : accordo da 300 milioni con Riyadh Air - The post Atletico Madrid, il Metropolitano cambia nome: accordo da 300 milioni con Riyadh Air appeared first on SportFace. Entrambe le società sono motivate a raggiungere i massimi livelli di successo e avere il nostro nome in uno stadio così emblematico aumenterà la visibilità di Riyadh Air nel mondo dello sport e oltre“, ha dichiarato Tony Douglas, CEO di Riyadh Air. (Sportface.it)

Roglic re a Madrid - Kung vince la cronometro conclusiva della Vuelta 2024 - Salgono sul podio finale Ben O’Connor, secondo, ed Eric Mas, terzo. . Primoz Roglic vince per la quarta volta in carriera la Vuelta raggiungendo Robert Heras come recordman di successi della corsa spagnola. Lo sloveno, già sicuro del trionfo grazie al vantaggio accumulato sui rivali, si è classificato secondo nella cronometro individuale conclusiva di 24,5 km di Madrid vinta dallo svizzero ... (Sport.periodicodaily.com)

Vuelta a España 2024 : Stefan Kueng vince a Madrid nella cronometro davanti al trionfatore Roglic. Terzo Cattaneo - Chiusura in grande stile per la Vuelta a España 2024: ventunesima ed ultima tappa che ha visto una cronometro individuale sulle strade della Capitale. 28,37 il tempo dello svizzero alla media di 55. . Seconda piazza per un eccezionale Ben O’Connor, che ha sognato a lungo anche il trionfo, per poi accontentarsi di una super piazza d’onore, chiude la top-3 Enric Mas che soffre nella prova contro ... (Oasport.it)