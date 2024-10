Maltempo in Lombardia, allerta arancione a Milano e scuole chiuse a Bergamo (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuova ondata di Maltempo sul Nord Italia, con la Protezione civile che ha diramato allerte gialle, arancioni e rosse in Lombardia per tutta la giornata di martedì 8 ottobre. Come da previsioni, sono in corso precipitazioni di moderata o forte intensità e si attendono temporali nel pomeriggio. Milano si è svegliata con abbondanti piogge e raffiche di vento che hanno fatto cadere rami di alberi sulle strade, richiedendo in varie parti della città l’intervento dei vigili del fuoco. L’allerta rimane alta sul Lambro e il Seveso. Maltempo in Lombardia (Facebook).A Milano allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico Nel capoluogo meneghino è in vigore l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Lettera43.it - Maltempo in Lombardia, allerta arancione a Milano e scuole chiuse a Bergamo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuova ondata disul Nord Italia, con la Protezione civile che ha diramato allerte gialle, arancioni e rosse inper tutta la giornata di martedì 8 ottobre. Come da previsioni, sono in corso precipitazioni di moderata o forte intensità e si attendono temporali nel pomeriggio.si è svegliata con abbondanti piogge e raffiche di vento che hanno fatto cadere rami di alberi sulle strade, richiedendo in varie parti della città l’intervento dei vigili del fuoco. L’rimane alta sul Lambro e il Seveso.in(Facebook).Aper rischio idrogeologico e idraulico Nel capoluogo meneghino è in vigore l’per rischio idrogeologico e idraulico.

