Il rione Sanità, una storia di rivalsa di un gruppo di ragazzi, la musica: ecco "La band del Super Santos" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arriva in libreria "La band del Super Santos", il nuovo romanzo di Antonio Benforte, pubblicato da Prospettiva Editrice. Una storia ambientata a Napoli che racconta la rivalsa di un gruppo di ragazzi cresciuti in un ambiente difficile, che provano a lasciarsi alle spalle gli ostacoli della vita Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Arriva in libreria "Ladel", il nuovo romanzo di Antonio Benforte, pubblicato da Prospettiva Editrice. Unaambientata a Napoli che racconta ladi undicresciuti in un ambiente difficile, che provano a lasciarsi alle spalle gli ostacoli della vita

Napolitoday.it - Il rione Sanità, una storia di rivalsa di un gruppo di ragazzi, la musica: ecco "La band del Super Santos"

