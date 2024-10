Giorno dei Morti: 11 viaggi alla scoperta di riti e tradizioni antiche (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tombe fiorite, tavole imbandite per il ritorno in terra delle anime, ma anche aquiloni in cielo. Ogni Paese celebra i suoi defunti e in alcune parti del mondo è proprio una festa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tombe fiorite, tavole imbandite per il ritorno in terra delle anime, ma anche aquiloni in cielo. Ogni Paese celebra i suoi defunti e in alcune parti del mondo è proprio una festa (Vanityfair.it)

Vanityfair.it - Giorno dei Morti: 11 viaggi alla scoperta di riti e tradizioni antiche

Entrare in Libano non è come bombardare Gaza: 8 morti in un giorno e tank distrutti per Israele - Almeno otto morti e carri distrutti: per Israele Hezbollah è un osso duro e lo dimostra sul campo di battaglia. The post Entrare in Libano non è come bombardare Gaza: 8 morti in un giorno e tank distrutti per Israele appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Ministro Salute:in un giorno 105 morti - 1. Lo ha riferito il sito ynet. Intanto il Ministro della Salute libanese ha affermato che a seguito degli intesi attacchi israeliani domenica contro le roccaforti di Hezbollah in Libano, le vittime sarebbero 105,i feriti oltre 350. Un bilancio tracciato a tre giorni dall'uccisione del leader di ... (Televideo.rai.it)

100 morti al giorno nel Messico ostaggio dei cartelli della droga - Dopo l'arresto dei boss da parte degli americani, lo Stato messicano del Sinaloa è ripiombato in una guerra tra narcotrafficanti. The post 100 morti al giorno nel Messico ostaggio dei cartelli della droga appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Guerra in Medio Oriente, oggi l'anniversario del 7 ottobre. Il viaggio nel dolore e il ricordo delle famiglie: «È il giorno dell'atrocità » - L'allarme per le strade, le case che crollano, le continue fughe, ma soprattutto le lacrime di donne, bambini e anziani. Tutto ciò si ripete ciclicamente da un anno, da quel maledetto ...(leggo.it)

Infortuni e morti sul lavoro: a Brescia due incidenti all’ora - L’incidenza provinciale di infortuni, in rapporto agli occupati, è più che doppia rispetto a Milano. Il 2,6% di tutte le denunce nazionali arriva dal Bresciano ...(giornaledibrescia.it)

Due milanesi su tre scelgono la cremazione. Non solo per una questione di soldi: il culto dei morti perde importanza - I dati del Comune e l’analisi delle imprese funerarie. “Sempre meno marmisti, sparite le grosse cooperative di onoranze funebri. L’esigenza di avere una cappella è sempre meno sentita dalle famiglie, ...(ilgiorno.it)