Storchi svelato il nuovo look Teatro pronto per la stagione Restauro da oltre 600mila euro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sonoormai conclusi gli interventi di miglioramento e qualificazione alche aprirà lail 17 ottobre con ‘Il Risveglio’ di Pippo Delbono. Sabato 5 ottobre, invece, dalle 10 alle 19, ilaprirà le porte al pubblico, offrendo visite guidate alallestimento della sala. Per tutta la giornata, il personale di Ert sarà a disposizione dei visitatori per illustrare gli interventi realizzati. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 626 mila, finanziato per l’80% dalla Regione Emilia-Romagna e per il restante 20% dal Comune. L’intervento, approvato dalla Soprintendenza, ha incluso la sostituzione delle sedute in platea, ile il trattamento del pavimento in legno, l’installazione di unsistema di videosorveglianza e antintrusione, e il potenziamento dell’impianto di diffusione sonora.