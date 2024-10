Morto Ron Hale star della soap opera General Hospital

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Uno dei volti più conosciuti del piccolo schermo americano è scomparso all'età di 78 anni. Ron, famoso per aver interpretato Roger Coleridge per ben quattordici anni in Ryan's Hope, e per parecchi anni Mike Corbin in un'altraABC,, èall'età di 78 anni, come annunciato dalla famiglia. L'attore viveva a St. George, Carolina del Sud, ed è scomparso lo scorso 27 agosto ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Sui social sono comparsi diversi messaggi di cordoglio da parte dei tantissimi fan. Una vita dalavorò in Ryan's Hope dal 1975 al 1989, ricevendo un Emmy Daytime come miglior attore non protagonista nel 1979 e