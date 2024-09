PS5 Pro è una console fantastica secondo l’engine programmer di No Man’s Sky

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 30 settembre 2024) Martin Griffiths, programmatore del motore grafico di NoSky, ha affermato che PS5 Pro “è una”, elogiando in modo convinto il nuovo hardware che contraddistinguerà questo modello potenziato di PlayStation 5. Appena poche ore dopo la condivisione della lista aggiornata con i giochi che supportano PS5 Pro, il rappresentante di Hello Games ha ricordato che anche NoSky sfrutterà la potenza dellamid-gen di Sony, presentando di conseguenza un comparto tecnico migliorato. Leggiamo quanto affermato da Martin Griffiths, commentando un’immagine del gioco condivisa da un fan: “L’immagine qui sotto riassume in maniera perfetta come mi sento questa sera.