Furti negli appartamenti arrestata coppia di ladri | trovati soldi oro e gioielli

(Di domenica 29 settembre 2024) Fermo, 29 settembre 2024 – Una brillante operazione condotta dai carabinieri nell’ambito del contrasto ai reati predatori ein abitazioni, si è conclusa con l’arresto di due albanesi pregiudicati, gravitanti nel Casertano ma senza fissa dimora, di 45 e 39 anni, quest’ultimo evaso dal carcere di Santa Maria Capua Vetere. I due soggetti sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso. Reato, quest’ultimo che ha procurato significative lesioni a due miliari, che durante l’operazione hanno subito fratture agli arti superiori e alle costole, pertanto tuttora degenti.