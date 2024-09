WWE | Annunciato Triple Threat Ladder Match per i titoli di coppia della Bloodline

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024) Bad Blood è ormai alle porte con l’appuntamento fissato per il prossimo 5 ottobre, tuttavia anche l’episodio di SmackDown che precederà il PLE si preannuncia con molta carne al fuoco. Ladovrà, infatti, preoccuparsi anche di difendere il WWE Tag Team Title con Tama Tonga e Tanga Loa che dovranno difendere le cinture in una stipulazione speciale.vs DIY vs Street Profits Durante l’episodio di SmackDown di ieri notte è stato annunciata la prossima difesa titolata riguarda il WWE Tag Team Title. La(Tama Tonga e Tanga Loa) dovrà difendere le cinture dall’assalto dei DIY (Tommaso Ciampa e Johnny Gargano) e degli Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford), il tutto nell’ambito di un. Ilsi terrà nel prossimo episodio di SmackDown del 4 ottobre immediatamente precedente Bad Blood.