Neonati sepolti il messaggio di Chiara Petrolini all’ex dopo il ritrovamento del primo figlio | Ho voglia di vederti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 27 settembre 2024), ildiha inviato unal suo ex fidanzato Samuel, padre inconsapevole dei duenel giardino dell’abitazione della 22enne, quando era già stato scoperto ilcadavere. Lo rivela Pomeriggio 5, secondo cui la giovane avrebbe scritto al suo ex: “Hodie di parlare con te, quando vuoi”. Poi gli avrebbe fatto gli auguri per il suo compleanno. Il tutto sarebbe accaduto mentresi trovava in vacanza a New York con la famiglia e quando era già stata informata del fatto che il cadavere delneonato era stato ritrovato nel giardino della sua casa. Nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre, intanto,si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Parma.