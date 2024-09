Muore schiacciato dalla sua auto tragedia nel Ferrarese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ferrara, 27 settembre 2024 -nel, un uomo di 34 anni di origini pakistane è morto oggi dopo essere rimastosuaa Boara, frazione di Ferrara. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma da quanto si è appreso il 34enne stava percorrendo a bordo della suauna strada di campagna. All'improvviso il veicolo si è fermato e lui è sceso per controllare cosa fosse successo. Con il cric ha cercato di sollevare l', ma non trovandosi sull'asfalto il terreno ha ceduto e lui è rimasto. Un ragazzo, poco distante ha visto la scena, ha raggiunto il 34enne e ha cercato di spostare il veicolo ma non c'è stato nulla da fare. Il cittadino pakistano, che si trovava in zona con altri connazionali, ha perso la vita. Sul posto i carabinieri.