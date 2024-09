Compagni e professori ricordano Tommaso | Vola in alto anima fragile diventata angelo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fano, 27 settembre 2024 – La ricreazione è solitamente il momento più atteso da uno studente, durante la propria giornata a scuola: una manciata di minuti, seppur brevi e fugaci, per rifocillarsi, ridere e scherzare insieme ai, radunare le idee in vista di un’interrogazione o semplicemente rilassarsi un po’. Niente di tutto questo, però, si è visto ieri durante l’intervallo dell’Istituto professionale Olivetti di Fano. Niente risate, niente corse nei corridoi, solo commozione e, a rompere il silenzio, le parole pronunciate al microfono da alcuni dei tanti studenti radunatisi nel cortile interno per ricordareBisciari, morto martedì a 14 anni proprio tra i corridoi della scuola di via Nolfi.