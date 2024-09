Arresto in flagranza differita per chi aggredisce gli operatori sanitari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) L'allarme sicurezza per il personale degli ospedali è ormai di caratura nazionale e serve un'adeguata risposta. Arriva quindi la stretta del governo per le violenze sugli. Ci sarà l'obbligatorio inanche differito per i reati commessi ai danni di medici, infermieri e personale socio-o mentre sono in orario servizio. "Oggi abbiamo dato un'altra risposta concreta a tutela di medici, infermieri e di tutti glie socio. Con l'approvazione del decreto legge sulle aggressioni, è immediatamente applicabile l'indi reato ancheper chiun operatoreo. Abbiamo mantenuto un impegno preso con chi ogni giorno si dedica con competenza e dedizione alla cura dei cittadini e non merita di essere oggetto di violenza". È quanto ha dichiarato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.