Strage di Nuoro lo psicologo | Dall’abisso del disagio alla violenza E l’assassino porta tutti nel baratro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – Secondo gli ultimi dati del Viminale, dall’inizio dell’anno al 25 agosto sono stati compiuti in Italia 186 omicidi e di questi 88 sono avvenuti in ambito familiare. Fa quasi il 50%. Colleghiamo i delitti che si accavno negli anni a luoghi da molti mai sentiti prima: Paderno Dugnano, Codigoro, Chiampo, Temù. Geografie immaginarie per tragedie immense che in incubazione di tragico non hanno apparentemente nulla. Una foto che ritrae Giuseppina Masetti e la figlia Martina Gleboni con la scritta "Nosulle donne" di ActIonaid, tratta dal profilo Facebook di Giuseppina Massetti. +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK La cronaca non racconta la saga degli Atridi, il furore annunciato di Edipo e di Oreste, o di Amleto.