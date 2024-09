Feste incontri e la pista di pattinaggio | nuova stagione di eventi al Piazzale degli Alpini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Bergamo. Si è chiusa nel weekend del 14 e 15 settembre la lunga estate di NXT ina Bergamo: il progetto triennale, nato lo scorso giugno, che, accogliendo e valorizzando l’ereditàultimi tre anni, ha contribuito al processo di rigenerazione sociale dell’area. Grazie a una ricca programmazione, in grado di richiamare un vasto pubblico, di tutte le età, NXT, progetto proposto da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear e realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo, chiude un’estate vissuta in piazza all’insegna della spensieratezza e dell’aggregazione di qualità.