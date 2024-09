Basta confusione in cucina servono norme precise un consulente HACCP spiega perché

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) È una richiesta più che legittima quella fatta, anche dalle pagine del Gambero Rosso, da Giuseppe Iannotti, chef e patron di Kresios a Telese (Benevento), di poter avere un normativa coerente e uniforme per quanto riguarda le regole da seguire nel campo della ristorazione. A dare ragione a uno dei cuochi più sperimentatori della scena italiana, è Fabrizio Russo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Food & Beverage manager e, soprattutto,, il sistema di autocontrollo alimentare in vigore in Europa dal 2004. Se lo chef Iannotti chiede regole uniformi «Il problema avanzato è reale, soprattutto per quanto riguarda le modalità che si utilizzano per trattare gli alimenti.