Si fa un profilo falso per minacciare l’ex | Prepara la bara Scattano le manette

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia di Latina su richiesta della procura della Repubblica, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L’indagine ha rivelato che l’uomo aveva messo in atto comportamenti vessatori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione sentimentale. Le minacce rivolte alla vittima erano particolarmente gravi, come: “Ora ti do un cazzotto e ti stacco la testa” e “Ho già chiamato della gente per farti sistemare,ti la”. Inoltre, l’uomo aveva creato unsui social media per denigrare e offendere la donna, aggravando ulteriormente la sua condotta persecutoria. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata disposta per garantire la sicurezza della vittima e per prevenire ulteriori atti di violenza. L'articolo Si fa unper: “la”.