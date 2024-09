Auto a Gpl ecco le più convenienti per consumi e prezzo La guida

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con l’elettrico che non decolla, e anzi fa passi indietro, e il diesel e la benzina alle stelle (qui avevamo raccontato di come alcune app arrivino in nostro soccorso per indicarci le pompe di rifornimento più economiche nella nostra zona),leGpl tornano prepotentemente di moda e sempre più persone le stanno prendendo in considerazione. Le vetture bi-fuel, infatti, garantiscono un risparmio sul lungo termine, grazie al basso costo del Gpl e al consumo molto basso. Marco Bruckner, nella sezione motori della Gazzetta, ha stilato una classifica dei modelli piùpresenti sul mercato e una relativa scheda. Va sottolineato che alcune delle vetture selezionate sono acquistabili addirittura usufruendo degli incentivi statali (rottamando una vettura Euro 0, 1 o 2 si può ottenere un contributo di 3.000 euro, che scendono a 2.000 con gli euro 3 e a 1.500 con Euro 4).