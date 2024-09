Alluvione Emilia Romagna a che punto sono i lavori di ripristino | le notizie in diretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Bologna, 23 settembre 2024 – Mentre, in, nelle zone colpite dal maltempo della settimana scorsa e quindi dall’stati sospesi i pagamenti delle rate dei mutui, proseguono senza sosta idi, anche di notte, utilizzando le torri faro. Gli sfollatiancora 600, mentre l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sta operando incessantemente con sigillature, interventi sulle rotture degli argini e tutte le attività necessarie per metterli in sicurezza. In questo modo a Traversara di Bagnacavallo, nel ravennate, l’acqua non fuoriesce più dalla rotta: nella giornata di ieri è stata completata la coronella che ha interrotto il flusso.