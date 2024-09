WWE | Dakota Kai si prepara al ritorno dopo il recupero dall’intervento chirurgico

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 22 settembre 2024) La vita di una Superstar WWE non è facile. Non solo devono sopportare numerosi colpi e contusioni, ma affrontano anche le sfide di un impegnativo programma di viaggi che può influire sul loro corpo e sulla loro mente.Kai è stata fuori dai ring per un po’, ma sembra che il suo tanto attesopossa essere imminente. Recentemente,Kai ha condiviso un’aggiornamento nelle sue storie su Instagram, pubblicando tre video con le didascalie “Ci. Vediamo. Presto.” Questo ha suscitato grande entusiasmo tra i fan riguardo al suo possibilesul ring.via her Instagram story:“See you soon” OMG pic.twitter.com/K6NvYGEga4—Kai HQ (@KaiHQ) September 21, 2024 Durante la puntata di WWE RAW del 12 agosto, è stato annunciato cheKai sarebbe rimasta fuori per otto o dieci settimane a causa di una lesione al menisco.