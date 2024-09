La Büdelina di Covo è un nuovo prodotto De Co

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 22 settembre 2024). Ladiè unDe.Co. Ladisi è aggiudicata la De.Co., un riconoscimento attribuito dai Comuni ai prodotti e alle ricette tipiche di un luogo, in un’ottica di valorizzazione degli stessi sia dal punto di vista turistico sia commerciale. A promuovere l’iniziativa è stata l’azienda agricola Agripig in collaborazione con l’amministrazione comunale. LadiDe.Co., celebra le antiche tradizioni culinarie del territorio e per la sua realizzazione è stato stilato un preciso disciplinare che stabilisce ingredienti e procedimento di produzione. Lasi presenta di colore rosa con punteggiatura bianca e una forma cilindrica, tubolare, di lunghezza variabile.