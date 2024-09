Alluvione in Emilia Romagna Meloni | Già previsti stanziamenti Io lavoro le polemiche le lascio agli altri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) “Abbiamo convocato in tempo reale il Consiglio dei ministri, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza, abbiamo fatto uno stanziamento iniziale per le urgenze di 20 milioni e siamo rimasti d’accordo con la regione che poi va valutato quando si ha più chiara l’entità di ciò che è accaduto”. Lo ha detto la premier Giorgia, a margine dell’inaugurazione a Siracusa dell’Expo DiviNazione, rispondendo alle domande di giornalisti e tv sui danni del maltempo in. “Io preferisco lavorare, lele”, ha poi aggiunto in merito allesulla messa in sicurezza del territorio. L'articoloin: “Già. Io, lele” proviene da Il Fatto Quotidiano.