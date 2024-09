Salite ai piani alti | Allerta meteo in Emilia Romagna com’è la situazione stamattina

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 19 settembre 2024) Insono ormai più di 1000 le persone evacuate a causa dell’alluvione causato dalle forti piogge, che ha investito la regione nella notte. Oggi, 19 settembre, è stata diramata l’rossa. Le zone più colpite sono quelle di Faenza, dove la piena del fiume Lemone sta creando forti disagi, anche se per fortuna non ha investito il centro città, di Ravenna (dove il fiume Senio è esondato raggiungendo Castel Bolognese) e quella del Bolognese, dove oltre 200 persone sono state evacuate e si sono verificate frane. A Bologna, inoltre, èper l’innalzamento del Ravone, mentre è sceso il livello del Reno. “Abbiamo invitato la popolazione a salire ai”, ha detto alla stampa Jader Dardi, sindaco di Modigliana, provincia di Forlì-Cesena, tra i centri abitati più colpiti, anche se adesso laè in lento miglioramento.