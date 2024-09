Nintendo Switch 2 | Design e specifiche tecniche svelati?

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo avervi parlato della Dock della2, quest’oggi vogliamo condividere con voi delle interessanti informazioni trapelate in rete nelle ultime ore, dallealdella console, ma naturalmente non essendo ufficiali vi invitiamo a prenderli con le pinze.2 – Gamerbrain2 sempre più vicina Le foto che potete vedere nel post pubblicato su X in allegato, mostrano una console più grande in Display e piatta, con una nuova versione dei Joy-Con, inoltre la porta USB-C è collocata nella parte superiore invece che inferiore. Di seguito una lista delle presunte: HGU1100: Console di gioco. HGU1110: Joy-Con sinistro. HGU1120: Joy-Con destro. HGU1130: Dock. SoC (modello CPU + GPU): GMLX30-R-A1. Memoria: MT62F768M64D4EK-026 (6GX2 dual channel, LPDDR5X, 7500 MT/s).