Roma-Servette oggi Champions League calcio femminile | orario tv streaming

(Di mercoledì 18 settembre 2024), mercoledì 18 settembre (ore 14.30), laaffronterà ilnell’andata del secondo turno di qualificazione didi. Sul rettangolo verde del Tre Fontane, la compagine giallorossa vorrà sfruttare il fattore campo per conquistare il successo e garantirsi un ritorno in trasferta il più possibile sereno. Non è stato un inizio di stagione semplice per le ragazze di Alessandro Spugna, che nelle prime due giornate di campionato hanno ottenuto due pareggi, ovvero nel derby contro la Lazio e nella sfida contro il Sassuolo. Campionesse d’Italia che non sono state così concrete, specialmente nel confronto con le nero-verdi e dovranno invertire la tendenza in vista di quest’incontro. “La doppia sfida con ilè molto importante per noi, perché il nostro obiettivo è raggiungere i gironi. Queste due partite sono fondamentali.