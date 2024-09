Champions League oggi Milan-Liverpool | le probabili formazioni | Orario e dove vederla in tv e streaming Sky & NowTV

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Torna la. Esordio europeo per il: i rossoneri dopo l’ultima eliminazione nella fase a gironi, tornano in corsa con una delle sfide più suggestive nella storia della competizione. La squadra di Paulo Fonseca arriva all’appuntamento contro ildopo il largo successo in campionato contro il Venezia per 4-0: risultato che è coinciso con la prima vittoria stagionale. A San Siro, la prima di otto giornate valide per il nuovo format (ecco come funziona). Eccovedere il match e ledelle due squadre, leScenderanno in campo duespeculari: non tanto per l’idea di gioco quanto per il modulo. Rispetto all’impegno casalingo contro il Venezia, torneranno in campo dal 1? Davide Calabria (al posto di Emerson Royal) e Tomori. Linea di centrocampo invariata: in attacco, riecco Morata.