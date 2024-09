Manovra economica | Leo anticipa come sostenere le famiglie e le imprese

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 15 settembre 2024) Il viceministro dell’economia Leo annuncia il nuovo intervento per rafforzare il potere d’acquisto el’occupazione. La nuovadel governo punta ae lavoratori con una serie di misure volte a rafforzare il potere d’acquisto, incentivare l’occupazione e rilanciare la natalità. Tra le iniziative principali spiccano il taglio del cuneo fiscale, agevolazioni per le aziende che assumono e nuovi interventi a favore della natalità. Laentra sempre di più nel vivo: parla Leo Notizie.com foto Ansa In questo contesto, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha annunciato l’anticipo del bonus da 100 euro per le, un sostegno immediato che si inserisce nel quadro di interventi già avviati negli ultimi due anni.