Salvi gli alpinisti cinesi bloccati sul Monte Bianco

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - I duesul Dente del Gigante, sul massiccio del, sono stati raggiunti via terra dalla squadra di soccorso e portati in una zona a quota più bassa e sotto vento. I due saranno quindi trasportati in ospedale per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Al momento, le condizioni di vento forte impediscono il recupero in elicottero in sicurezza della squadra a terra, che quindi dovranno rientrare autonomamente. L'allarme era stato ricevuto ieri sera, mediante dispositivo satellitare, dai soccorritori francesi, ma le condizioni meteo non avevano permesso l'avvicinamento in elicottero. Stessa situazione sul versante italiano, dove il vento forte in quota aveva impedito l'impiego del velivolo.