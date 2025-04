Anteprima24.it - Tentano il colpo al supermercato: arrestati due ladri in flagranza

Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 15 aprile, i Carabinieri delle Stazioni di Baiano e Avella hanno arrestato due uomini di nazionalità georgiana, senza fissa dimora e con precedenti specifici, per furto in concorso. I due, fingendosi clienti, hanno nascosto negli zaini oltre cento prodotti (spray antizanzare e profumatori per la casa) in undi Mugnano del Cardinale.Bloccati all’uscita dai Carabinieri, intervenuti grazie a una segnalazione al 112, sono statie trasferiti al carcere di Bellizzi Irpino. La refurtiva è stata restituita.Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino continua la sua attività quotidiana di prevenzione e repressione dei reati predatori.L'articoloilaldueinproviene da Anteprima24.