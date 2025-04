361magazine.com - Estate e Remise En Forme di primavera: cosa fare per prepararsi alla prova costume

Leggi su 361magazine.com

Si chiamano Dolomia, Lulur e Magic Moments?, i tre trattamenti esclusivi per un’efficace?enestiva. ?Dove? All’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena. ?Da abbinare a un esclusivo Bagno di gong e campane di cristallo. ? ?Per detossinare, purificare, riequilibrare i propri punti energetici e ripartire con una nuova vitalità.Per affrontare l’in piena forma, occorre prima depurarsi ed eliminare le tossine dall’organismo. Se si ha la fortuna di farlo lontano dallo stress e dall’inquinamento cittadino, magari in montagna dove l’aria pulita e frizzante aiuta a rendere il detox ancora più piacevole, allora il gioco è fatto.? A Selva di Val Gardena, l’Hotel Tyrol è un buen retiro molto speciale, un’elegante “casa di montagna” dallo charme alpino dove prendersi cura di sé e abbandonarsi a momenti di benessere nel silenzio della bellissima spa Paravis.