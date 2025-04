Agi.it - L'omicidio del Pigneto: "un salto di qualità della mafia cinese a Roma"

Leggi su Agi.it

AGI - "Undi questo tipo non può che rappresentare undinella città di. Innanzitutto, perché raramente in questi anni abbiamo visto sparare e poi perché per le modalità con cui questo agguato è avvenuto, lasciano immaginare il fatto che sia intervenuto un killer professionista che ha rispettato con grande freddezza tutte le regole del buon sicario e poi ancora per il peso che questo personaggio sembra avere negli equilibri criminali cinesi, non soltanto nella città di, ma da quello che si capisce anche in relazione alla grande capitale italianaCina che è Prato"". A fare una prima analisi del dupliceche ha coinvolto due cittadini cinesi è Danilo Chirico fondatore di daSud, associazione che da 20 anni si occupa di raccontare le mafie, con un focus su