Arezzonotizie.it - Manifestazioni ed eventi ad Arezzo: cambiano traffico e sosta

Leggi su Arezzonotizie.it

Lunedì 21 aprile in occasione della 23a edizione della corsa podistica “Parcocorsa” la circolazione nelle strade interessate dall'evento subirà le seguenti modifiche: dalle ore 9:45 alle ore 12:00 in viale Buozzi è istituito il senso unico di circolazione in direzione di marcia via Ricasoli - via.