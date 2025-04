Liberoquotidiano.it - Esce dal carcere, sequestra e stupra una donna: arrestato

Era fuori dalda poco meno di 24 ore il 36enne kosovarodalla polizia di Padova per averto e violentato più volte, sotto la minaccia di una pistola, una. L’uomo è stato rintracciato e bloccato dopo l’allarme al 113 da parte della vittima, una 37enne albanese, che due giorni fa è riuscita a fuggire dall’appartamento disabitato dove era stata rinchiusa. Laha raccontato che era stata contattata telefonicamente da un uomo a lei totalmente sconosciuto che le aveva chiesto di scendere in strada perché aveva importanti notizie da comunicarle, lasciando intendere che il figlio 18enne era in grave pericolo.Appena incontrata l’uomo le ha mostrato la pistola che portava nella cintura dei pantaloni, costringendola a seguirlo in un primo appartamento dove sono rimasti alcune ore per poi andare in una seconda casa.