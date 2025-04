Arezzonotizie.it - Sicurezza sul lavoro, giunta approva piano formativo per i prossimi tre anni

Leggi su Arezzonotizie.it

Per prevenire infortuni e malattie professionali la Regione Toscana continua a investire sulla formazione e dà il via libera, su proposta dell’assessore Simone Bezzini, al2025-2027 per la salute e lanei luoghi di. Si tratta di formazione aggiuntiva rispetto a.