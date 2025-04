Thesocialpost.it - Allarme bomba in Italia, evacuato l’edificio dopo una telefonata anonima

Paura questa mattina ina causa di unscattatouna. Intorno alle 8 di mercoledì 16 aprile, una voce maschile ha chiamato il centralino di una sede istituzionale affermando con decisione: “C’è una”. Immediate le procedure di sicurezza: è scattato l’intervento delle forze dell’ordine.Sul posto sono arrivati rapidamente i carabinieri, insieme agli artificieri e alle unità cinofile, per avviare le operazioni di bonifica dell’intero edificio. La struttura è stata completamente evacuata per precauzione, mentre venivano avviate le prime verifiche alla ricerca di eventuali ordigni.L’obiettivo della minaccia è stato il Palazzaccio, sede della Corte di Cassazione a Roma, cuore della giustiziana. Al momento, le ispezioni sono ancora in corso, ma non sarebbero stati trovati elementi concreti a conferma della presenza di esplosivi.