Incidente sulla Marrucina perde il controllo del auto e si schianta contro il guardrail

Chietitoday.it - Incidente sulla Marrucina: perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail

Leggi su Chietitoday.it

Un 57enne di Lanciano è rimasto ferito ieri sera, 15 aprile, in unstradale lungo la strada statale, nel territorio di Orsogna.Intorno alle 20.30 l'uomo stava presumibilmente tornando a casa percorrendo la Ss538 alla guida di una Fiat Punto quando, per cause in corso di.