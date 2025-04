Internews24.com - Inter Bayern Monaco, è sfida tra Lautaro e Kane: i numeri a confronto

di Redazione, idi: Ecco qual è la grande differenzaLa partita trarappresenta anche il duello traMartinez e Harry. Nella gara di andata, l’argentino ha segnato un gol spettacolare con un colpo esterno che ha deciso l’incontro, mentre l’attaccante inglese ha fallito un’ottima opportunità, colpendo il palo esterno in undiretto con Sommer. Di seguito, l’analisi di Tuttosport.L’ANALISI DI TUTTOSPORT – «Dipende anche da loro, che col trofeo più ambito d’Europa hanno un conto aperto: entrambi l’hanno inseguito in finale,nel 2019 enel 2023, per poi vederlo sollevare da altri. È la storia della carriera di Harry, l’eterno perdente. Uno che ha segnato tantissimo – molto più di: 374 gol in 586 partite contro 176 reti in 386 gare, considerando solo i club – ma che non ha mai vinto.