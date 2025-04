Juventusnews24.com - Tudor Juve, il tecnico festeggia il compleanno alla guida dei bianconeri: gli auguri del club scatenano i tifosi sui social – FOTO

di RedazionentusNews24, glididelbianconerosuiIgoroggi 47 anni ed il suo primodella. Il messaggio didelha scatenato i commenti dei, con alcuni che chiedono già la sua conferma in panchina.Buonmister! ?—ntusFC (@ntusfc) April 16, 2025NOTA– «Ricorrenza speciale per Igor, che oggi – 16 aprile 2025 –il suo 47°ricoprendo il ruolo di allenatore dellantus; arrivato a Torino nelle scorse settimane e protagonista sulla panchina bianconera in questo finale di stagione.Il mister croato, nato nel 1978, è stato giocatore dellantus a partire dal 1998, raccogliendo in totale in bianconero 174 presenze complessive in tutte le competizioni, condite con 21 gol e sei assist.