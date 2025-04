L’inflazione sale a 19 a marzo cresce ancora il prezzo del carrello della spesa

Quifinanza.it - L’inflazione sale a +1,9% a marzo, cresce ancora il prezzo del carrello della spesa

2025accelera, ma meno del previsto. Secondo le stime, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al netto dei tabacchi, segna un aumento dello 0,3% rispetto a febbraio e dell’1,9% su base annua. Si tratta di un dato in crescita rispetto all’1,6% di febbraio, ma leggermente inferiore rispetto al 2% indicato nella stima preliminare.Continua l’aumento dei beni energeticiI beni energetici si confermano tra i principali motori del, con un incremento del 3,2% su base annua. In particolare, la componente non regolamentata segna una crescita marcata del +1,3%. Questa dinamica è attribuibile a diversi fattori internazionali, come le oscillazioni dei prezzi del petrolio sui mercati globali e le tensioni geopolitiche, che incidono sull’approvvigionamento energetico.