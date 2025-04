Quotidiano.net - Si sta formando il ciclone. “Maltempo estremo e rischio alluvioni”. L’allerta meteo e le regioni più a rischio

Roma, 16 aprile 2025 - Scattaemessa dalla Protezione Civile per unche porterà due giorni di pericoloso di, specie al Nord. Ildi eventi estremi è concreto, con picchi di pioggia che potrebbero raggiungere i 400 millimetri in 48 ore, una valore straordinario. Lorenzo Tedici,rologo di il.it, annuncia nubifragi, piogge torrenziali, venti in rinforzo e tanta neve sulle Alpi.Sommario La grande saccatura atlantica Attenzione al Nord Ovest Ilsul Mar Ligure Il weekend, Pasqua, Pasquetta Allerta arancione e gialla La mappa di 3bLa grande saccatura atlanticaCosa sta succedendo. Nelle prossime ore, un'estesa saccatura atlantica si approfondirà dall'Islanda fino alle Baleari, in seguito raggiungerà anche l'Algeria causando la risalita di masse d'aria calda ed estremamente umida dal Mediterraneo centrale verso il Nord Ovest italiano e la Sardegna.