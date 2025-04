Puntomagazine.it - Mobilità sostenibile: Città Metropolitana di Napoli consegna 25 autobus a basso impatto ambientale

Prima tranche di 9,5 milioni di euro su un investimento complessivo di 97 milioni di euro, fino al 2033, nell’ambito del Piano Strategico Nazionale dellaLadi, con una cerimonia della sala Borsellino di Palazzo Matteotti a, alla presenza del vicesindaco Giuseppe Cirillo e del consigliere delegato ai Trasporti Luciano Borrelli, ha assegnato in comodato d’uso gratuito questa mattina 25 nuoviecologici alle aziende di trasporto pubblico locale, per un valore complessivo di 9.530.256,92 euro. A questa somma si aggiungeranno altri 2.859.539,00 euro di finanziamenti aggiuntivi per le infrastrutture di supporto e, in particolare, i pantografi che serviranno a ricaricare i bus elettrici. Le prime aziende destinatarie dei nuovi bus sono: Anm Spa-Azienda Napoletana, Viaggi Lucio srl, Eredi d’Apice Sas, Beneduce Agostino & C.