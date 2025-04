Nuoto Assoluti Riccione 2025 Curtis da record anche nei 50 sl Razzetti e Bacico inseguono il tris

Leggi su Sportface.it

Saracontinua a incantare ai Campionatidiin corso a: in batteria, la diciottenne piemontese ha firmato il nuovoitaliano nei 50 stile libero. L’atleta di Savigliano, tesserata per Esercito e CS Roero, nuota in 24?52: un tempo che vale la quinta prestazione mondiale dell’anno, e che le permette di ritoccare di quattro centesimi il suo stesso primato italiano risalente a dodici mesi fa. Ora,mette nel mirino il terzo titolo assoluto della rassegna, dopo aver vinto i 50 dorso nella gara d’apertura e i 100 stile libero ieri, con annessoitaliano.Dietro di lei, è nutrito il gruppo di contendenti: Silvia Di Pietro tocca la piastra in 25?12, seguita da Costanza Cocconcelli in 25?29, Emma Virginia Menicucci in 25?36 e Viola Scotto di Carlo (NApoli) in 25?46.