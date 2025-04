Internews24.com - Toni sicuro: «Inter Bayern Monaco? I nerazzurri sono in vantaggio, ma per quanto riguarda lo Scudetto…»

di Redazione, l’ex attaccante di Juventus e Fiorentina tra le tante ha parlato della sfida di stasera trae della lotta Scudetto: le sue dichiarazionivenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’ex attaccante Lucaha parlato così della corsa scudetto trae Napoli e della sfida di stasera contro il.LE PAROLE DI LUCA– «Lukaku riesce a dare peso, forza all’attacco e riesce a far giocare bene la squadra. Lukaku si porta via uno, due difensori e crea spazi per McTominay ed Anguissa. Conte è un vincente, un allenatore che ha portato il Napoli alla possibilità di rivincere lo scudetto, però adesso l’deve sbagliare qualcosa, deve fare qualche passo falso. Conte deve essere bravo a far capire ai suoi giocatori che devono farsi trovare pronti nel caso idovessero inciampare.