Anticipazioni Chi l’ha visto del 16 aprile nuovi dubbi sul caso Resinovich

Torna con un nuovo appuntamento Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa, di settimana in settimana, di casi di persone scomparse o in difficoltà. Nella nuova puntata, in onda mercoledì 16come di consueto in prima serata su Rai3, si parlerà ancora deldi Liliana, sul quale sono emerse delle novità. Dopo tre anni è stato indagato il marito Sebastiano Visintin e in studio sarà presente anche il fratello della donna, da sempre convinto che la morte di Liliana non sia dovuta a un suicidio.Spazio poi sarà dato a una nuova testimonianza legata aldello studente Andrea Prospero, morto a Perugia per aver ingerito un mix letale di ossicodone e sedativi. Come sempre, non mancherà spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.