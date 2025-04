Lapresse.it - Chi è Sara Curtis, la 18enne italiana da record nel nuoto

è il nome nuovo delitaliano, colei che ha tolto alla grande Federica Pellegrini ilsui 100 stile. Lapiemontese ha fatto segnare il nuovo primato nel corso degli assoluti primaverili di Riccione del 15 aprile 2025 in 53”01 migliorando di 17 millesimi il vecchiodatato 2016. Ed è solo uno dei tanti primati della ragazzina terribile che già da anni macinae medaglie nelle categorie juniores e non solo sulle distanze corte nello stile libero e nel dorso., la mamma nigeriana e il papà italianonasce il 19 agosto 2006 a Savigliano, comune in provincia di Cuneo, da papà Vicenzo e mamma Helen, ex atleta originaria della Nigeria. A livello giovanile vanta cinque medaglie mondiali e quindici medaglie europee (di cui dieci d’oro). Debutta da senior già nel 2023 e agli Europei in vasca corta di Otopeni, in Romania, conquista subito due medaglie, in staffetta.