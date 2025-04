Spazionapoli.it - Conte, addio al Napoli? La rivelazione in diretta spiazza tutti

Lainsul futuro di Antoniohato: ipotesinon è più così lontana.Antonioha letteralmente trasformato ilin pochi mesi, riportando il club a lottare per lo Scudetto nell’immediato dopo il clamoroso decimo posto dello scorso anno.L’ottima stagione ha inevitabilmente aumentato i rumors sul suo futuro, con tante notizie che con insistenza hanno accostato il suo nome ad altre squadre per la prossima stagione, come ad esempio il Milan e la Juventus. Va sottolineato, però, come al momento tutto sembra indirizzato in senso opposto, cioè verso una permanenza alascia il? Amoruso a sorpresaNon la pensa così però l’ex calciatore Nicola Amoruso, tra l’altro ex compagno dell’attuale allenatore azzurro ai tempi della Juventus.