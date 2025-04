Lanazione.it - Firenze, numeri record per la tramvia: 39 milioni di passeggeri nel 2024

Leggi su Lanazione.it

, 16 aprile 2025 -in prima linea tra le città italiane che stanno rimettendo le linee tranviarie al centro della mobilità urbana. È quanto emerge dal dossier di Legambiente “Il tram che fa bene allo spazio urbano”.“Il tram: una soluzione alla mobilità urbana contemporanea”Sempre più città italiane stanno praticando una trasformazione silenziosa nel trasporto pubblico, riportando in auge il tram come soluzione efficace alle sfide della mobilità urbana contemporanea. Bologna, Padova,e Roma sono in prima linea in questo rinnovamento, con progetti ambiziosi che stanno cambiando il volto della mobilità nelle loro aree urbane.Previste in Italia complessivamente nuove tramvie per 250 km, il 63% in più rispetto a quelle attualmente in esercizio; il costo totale per realizzarle è pari a 5,4 miliardi di euro, in parte con fondi Pnrr e in parte da altri finanziamenti.