Screenworld.it - Dexter: Resurrection, le prime immagini esclusive e le novità da Michael C. Hall

Leggi su Screenworld.it

Il famigerato serial killerMorgan si mostra nelle nuovedi, che anticipano il ritorno diC.nel ruolo che lo ha consacrato al piccolo schermo. Creato da Clyde Phillips, lo show è andato in onda per otto stagioni su Showtime, terminando nel 2013. Dopo essere tornato nei panni del killer per un revival unico, intitolato New Blood, nel 2021,è stato rivisto nelle scene iniziali del prequel, Original Sin. Ora, è pronto a mostrarsi ancora una volta in, progetto che porta il personaggio a New York City. Vanity Fair ha condiviso le nuove, inaugurando il nuovo capitolo della saga. Una foto anticipa almeno una vittima originale, mentre in altre si vedeansimante, in una stazione della metropolitana, con Harry Morgan (James Remar) alle sue spalle, sorridente, mentre sembra pronto a sedersi a cena con nuovi amici.