Firenzetoday.it - Carl Brave in concerto a Firenze

Leggi su Firenzetoday.it

torna sulla scena con “NottiAmarcord” (Warner Music Italy), il suo nuovo album, fuori ovunque venerdì 25 aprile. Un disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre. In questi due.