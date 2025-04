Cinemaserietv.it - Kevin Bacon: ‘Durante le riprese di Sex Crimes, trovammo un cadavere in una palude

Leggi su Cinemaserietv.it

ha raccontato a Variety un episodio inquietante capitato durante la lavorazione del film Sex– giochi pericolosi, del 1998. Durante lein notturna nelle Everglades, la crew si trovò davanti ad unche galleggiava nellaha raccontato a Variety:“Eravamo fuori nellauna notte — c’erano un sacco di zanzare, wow — e stavamo girando una scena, non ricordo quale, vicino a una specie di fiume. Avevano collocato una zattera lì fuori per poterci mettere una luce.”“All’improvviso sento via walkie-talkie: ‘Ehi, credo di aver appena visto unche galleggia.’ Ed era proprio un corpo che stava passando alla deriva. Era in qualche modo indicativo dell’atmosfera del film.”Il cast del film SexIn precedenza il regista del film, John McNaughton, aveva raccontato l’episodio a Entertainment Weekly, spiegando che durante leil corpo apparve improvvisamente davanti alle macchine da presa.